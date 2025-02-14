Суд в США обязал Трампа возобновить замороженную иностранную помощь

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Федеральный судья в США обязал администрацию президента Дональда Трампа возобновить замороженную помощь иностранным государствам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебную базу.

По версии окружного суда по округу Колумбия, цель приостановки иностранной помощи заключалась в том, чтобы пересмотреть эти программы на предмет их эффективности.

Однако на сегодняшний день ответчики так и не дали никаких объяснений целесообразности заморозки помощи, которая "вызвала шоковую волну и перевернула интересы тысяч соглашений".

Трамп 21 января приостановил на 90 дней помощь другим странам. Решение не коснулось Египта и Израиля. В феврале глава Госдепа Марко Рубио отметил, что США продолжат предоставлять внешнюю помощь, однако она будет отвечать национальным интересам и иметь смысл.