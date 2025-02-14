Володин поручил исправить ошибку с именем убийцы Пушкина

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по культуре разобраться с перепутанным именем убийцы поэта Александра Пушкина Жоржа Дантеса, которая была допущена в документе правительства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Олега Смолина.

На закрытой части пленарного заседания ГД парламентарий обратил внимание на путаницу с именем убийцы Пушкина в постановлении правительства "О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения находящихся в Санкт-Петербурге". В документе было указано: "место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Э. обелиск 1937 год".

Смолин подчеркнул, что автор документа либо по невнимательности, либо по глубокому невежеству перепутал убийцу Пушкина Жоржа Дантеса с героем романа Александра Дюма "Граф Монте Кристо" Эдмоном Дантесом.

В Минкультуры РФ сообщили ТАСС, что данную ошибку не исправить без проведения историко-культурной экспертизы. При этом документы о проведении экспертизы в ведомство пока не поступали.

Ранее в Белоруссии запретили распространение книги "Сказки" Пушкина для детей младшего школьного возраста. Экспертиза показала, что книги не соответствуют требованиям технического регламента по безопасности издательской (книжной и журнальной) продукции.

В январе власти Одессы заявили, что хотят переименовать дерево, растущее неподалеку от памятника Пушкину на Приморском бульваре. Дерево попало в список объектов, названия которых содержат символику российской имперской политики.