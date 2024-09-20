Власти Одессы решили снести памятник Пушкину

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Памятник русскому поэту Александру Пушкину, установленный в центре Одессы, будет демонтирован. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер, передает РИА Новости.

"Подписано распоряжение о его сносе, мы его (памятник Пушкину. – прим. ред.) будем сносить", – заявил Кипер.

При этом ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что памятник Пушкину не будет снесен, так как является культурным наследием и был установлен на средства горожан.

До этого сообщалось, что украинские власти хотят переименовать еще более 300 населенных пунктов, названия которых, по мнению местного правительства, так или иначе связаны с РФ. Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной раде.