МИД РФ вызвал посла Узбекистана из-за слов ректора университета страны

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

МИД России 14 февраля вызвал посла Узбекистана в Москве Б. З. Асадова для выражения протеста из-за высказываний члена ЦИК страны, ректора узбекистанского Университета журналистики и массовых коммуникаций Ш. Кудратходжаева. Об этом дипведомство сообщило на своем сайте.

Там уточнили, что Кудратходжаев в оскорбительной и неприемлемой форме охарактеризовал жителей Узбекистана, не владеющих родным языком. С рассуждениями ректора не согласно большинство жителей Узбекистана, добавили в ведомстве.

"Мы ни в коем случае не отождествляем заявление указанного деятеля с настроем многонационального народа республики", – говорится в сообщении.

В МИД России уверены, что в Узбекистане, как и в РФ, бережно хранят память о многовековой общей истории, в которой также отмечена совместная борьба с фашизмом и победа над нацистской Германией. Обе страны, указано в публикации, сейчас развивают свои отношения как суверенные независимые государства на основе принципов равенства и уважения интересов друг друга, опираются на "славные страницы нашей общей истории".

Это все, считают в ведомстве, не могло быть достигнуто при "оккупации", о которой рассуждал Кудратходжаев.

"А вот к чему ведет реальная колониальная оккупация Западом "подопечных" территорий, мы хорошо видим на печальных примерах многих стран Азии, Африки и Латинской Америки, Ирака, Сирии и Украины", – отметили там.

В российском дипведомстве убеждены, что любые попытки изнутри или извне рассорить народы РФ и Узбекистана обречены на провал. Там рассчитывают на то, что в ближайшее время МИД Узбекистана официально прокомментирует и оценит высказывания Кудратходжаева.

Ранее посла РФ в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в узбекистанский МИД из-за высказываний российского писателя Захара Прилепина о присоединении территории страны к РФ. Там указали, что подобные заявления имеют провокационный характер и могут негативно отразиться на устоявшихся отношениях между государствами.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что слова Прилепина о присоединении Узбекистана к России – его личное мнение, не отражающее официальную позицию страны. Она также напомнила, что Россия и Узбекистан связаны отношениями всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.