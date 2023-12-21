Посла РФ вызвали в МИД Узбекистана после слов Прилепина

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Российского диппредставителя в Узбекистане Олега Мальгинова пригласили в узбекистанский МИД из-за слов российского писателя, сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" Захара Прилепина о присоединении территории страны к РФ. Об этом сообщается на сайте министерства.

В ведомстве указали, что российскому послу выразили озабоченность словами писателя из РФ.

"Заявлено, что такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", – говорится в сообщении.

В узбекистанском министерстве также подчеркнули, что такие заявления, "при этом широко распространенные в российских СМИ", имеют провокационный характер. Они способны негативно отразиться на устоявшихся отношениях между странами, указали в МИД.

В свою очередь, Мальгинов представил узбекистанской стороне тот факт, что слова Прилепина "даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации".

Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым обсудил стратегическое партнерство двух стран.