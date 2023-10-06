РФ и Узбекистан договорились о расширении сотрудничества в области поставок нефти

Фото: 123RF/alexyz3d

Министры энергетики России и Узбекистана Николай Шульгинов и Журабек Мирзамахмудов по итогам переговоров президентов двух стран в Москве подписали соглашение о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в ходе церемонии подписания двусторонних документов министры транспорта двух стран Виталий Савельев и Илхом Махкамов заключили соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

Как говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении, Россия и Узбекистан намерены продолжить строительство новых и реконструкцию существующих инфраструктурных объектов, предназначенных для транспортировки газа и нефти.

Ранее Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Узбекистаном развиваются весьма успешно, глава государства охарактеризовал их как союзнические. По его словам, развитие двухсторонних отношений осуществляется по всем направлениям.

