Путин и Мирзиеев осудили дискриминацию по расовому, этническому и религиозному признакам

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Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев по итогам переговоров в Москве заявили о своем осуждении дискриминации по расовому, этническому или религиозному признакам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Стороны осуждают любые акты дискриминации по признаку расовой, этнической или религиозной принадлежности во всех ее формах и проявлениях", – говорится в опубликованном заявлении.

Отмечается, что Москва и Ташкент договорились, основываясь на национальных законодательствах и международных нормах, принимать меры по защите прав и свобод человека, борьбе с любого рода дискриминацией и утверждению принципов терпимости, уважения этнического, религиозного и культурного многообразия.

Кроме того, в Кремле сообщили, что по итогам переговоров двух лидеров российский президент принял приглашение Мирзиеева посетить Узбекистан с визитом, а его коллега, в свою очередь, поблагодарил власти и народ России за гостеприимство и теплый прием.

Ранее Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Узбекистаном развиваются весьма успешно, глава государства охарактеризовал их как союзнические. По его словам, развитие двухсторонних отношений осуществляется по всем направлениям.