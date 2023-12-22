Захарова назвала слова Прилепина про Узбекистан его личным мнением

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Высказывания российского писателя, сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" Захара Прилепина о присоединении территории Узбекистана к РФ являются его личным мнением, не отражающим официальную позицию России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что обе страны связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Подтверждением этому является официальный визит главы Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию в октябре этого года.

Кроме того, отметила дипломат, Россия остается полностью приверженной договорам о стратегическом партнерстве от 16 июня 2004 года и союзнических отношениях от 14 ноября 2005 года. Согласно этим обязательствам, сотрудничество двух государств выстраивается на основе уважения суверенитета, невмешательства, дружбы и добрососедства.

"Если смотреть шире, то Россию и Центральную Азию объединяют общая история, тесные человеческие и культурные связи, торгово-экономические и прямые хозяйственные отношения", – сообщила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что российского диппредставителя в Узбекистане Олега Мальгинова пригласили в узбекистанский МИД из-за слов российского писателя, сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" Захара Прилепина о присоединении территории страны к РФ.

Мальгинов также представил узбекистанской стороне тот факт, что слова Прилепина "даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации".