В Германии отказались признать просьбу к РФ отвести войска от Киева в 2022 году

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Правительство Германии отказалось признать слова Владимира Путина о том, что ВС РФ отвели войска от Киева в марте 2022 года по просьбе Берлина и Парижа. Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

Журналисты попросили его прокомментировать информацию о том, что договоренностей об отводе армии между РФ, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой Франции Эммануэлем Макроном якобы не было.

"Корректно", – цитирует Хебештрайта РИА Новости.

Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что его коллеги из Германии и Франции во время переговоров в Стамбуле в 2022 году попросили отвести войска от Киева для формирований условий окончательного подписания мирного договора.

Также президент РФ подчеркнул, что Украина начала войну, а цель России – прекратить ее. Комментируя Минские соглашения, Путин отметил, что они сложные для Украины, поскольку там предусмотрено много элементов независимости для Донбасса.

В ходе интервью глава государства добавил, что Запад начал понимать, что стратегическое поражение России невозможно и им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Мир изменится вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине, заявлял Путин.

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