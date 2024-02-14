Временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Эстонии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии после объявления в розыск премьера страны Каи Каллас. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети X.

"МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для объяснений по поводу уголовного преследования в отношении Каи Каллас", – говорится в сообщении.

Более того, МИД Эстонии намерен выяснить причины уголовно преследования госсекретаря Таймара Петеркопа.

Каллас объявили в розыск накануне. Информация об этом появилась на онлайн-ресурсах МВД РФ. Эстонского премьера разыскивают по уголовной статье. Однако сама статья в ее карточке не упоминалась.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию, заявил, что Каллас объявили в розыск в связи с надругательствами над исторической памятью и враждебностью в отношении РФ. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это только началом.

