Палата представителей США поддержала импичмент министра внутренней безопасности

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Палата представителей конгресса США поддержала импичмент министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.

Резолюции об импичменте нужно было набрать простое большинство голосов в палате представителей, чтобы быть одобренной. По итогам голосования ее поддержали 214 законодателей, против выступили 213.

Осенью прошлого года американские конгрессмены обвинили Майоркаса в неспособности обеспечить безопасность границ США.

В частности, член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Майоркас допустил вторжение около 10 миллионов нелегалов и отказался от обязанностей по охране границ, нарушив свою прямую конституционную обязанность.

Ситуация с иммиграцией в США обострилась в конце января. Так, власти штата Техас многократно заявляли, что американская администрация не осуществляет охрану границы США должным образом, что приводит к увеличению числа нелегальных мигрантов. В связи с этим штат начал высылать мигрантов на автобусах в другие крупные американские города.

В Вашингтоне назвали действия Техаса неконституционными, а методы избыточными. 22 января Верховный суд США выступил с решением убрать проволочное ограждение на границе с Мексикой, которое ранее было установлено под руководством губернатора Техаса Грега Эббота.

Эбботт впоследствии заявил, что будет самостоятельно защищать свой участок границы, и отметил неспособность администрации президента выполнять обязанности по защите границы. Его поддержал бывший президент США Дональд Трамп, а также губернаторы еще 25 штатов, среди которых Флорида, Вирджиния, Джорджия, Алабама, Монтана, Оклахома и ряд других.

Байден заявил, что собирается закрыть границу для нелегальных беженцев из Мексики