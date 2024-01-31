Комитет палаты представителей конгресса США поддержал импичмент главы МВБ

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Члены комитета по внутренней безопасности палаты представителей Штатов проголосовали за импичмент руководителя министерства внутренней безопасности (МВБ) Алехандро Майоркаса, поскольку тот не принял необходимых мер для противодействия нелегальной миграции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета, республиканца Марка Грина.

"Майоркас сознательно и систематически отказывался выполнять законы, принятые конгрессом, и нарушал доверие конгресса и американского народа. Результаты оказались катастрофическими и поставили под угрозу жизни и экономическое положение всех американцев", – сказал Грин.

Осенью прошлого года член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение законодателей инициативу об импичменте Майоркасу. Его обвинили в неспособности обеспечить безопасность границ США.

Грин тогда указала, что глава МВБ допустил вторжение около 10 миллионов нелегалов и отказался от обязанностей по охране границ, нарушив свою прямую конституционную обязанность. Если импичмент будет одобрен, то Майоркас будет первым за почти 150 лет министром в США, отстраненным таким образом от должности.

В ночь на 13 января стало известно, что нацгвардия штата Техас взяла под контроль участок границы США и Мексики вдоль реки Рио-Гранде, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Власти штата часто обвиняли Белый дом в неспособности обеспечить охрану границы должным образом. В Техасе указали, что это стало причиной роста нелегальных мигрантов.

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