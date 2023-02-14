В МИД РФ сообщили, что спрос на российские энергоносители в Европе остался высоким

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Спрос на энергоносители из России остается высоким в Европе и говорить о вытеснении РФ с европейских рынков не приходится. Об этом сообщил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью РИА Новости.

23 марта прошлого года Владимир Путин поручил принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях.

Пилипсон отметил, что такой алгоритм оплаты газовых контрактов прозрачен, прост и надежен. Он добавил, что многие европейские компании успешно им пользуются.

Однако есть и исключения, к примеру, Болгария, которая отказалась платить за поставки газа в страну в рублях по новой схеме. В связи с этим, отмечает Пилипсон, в конце апреля в Болгарии обострилась ситуация с газом.

"Если болгарское правительство хотело поскорее просигнализировать кому-либо о том, что российский газ в страну больше не идет, а поступает тот же турецкий, то за смену этикетки придется платить дополнительно, разумеется, за счет средств своих налогоплательщиков", – добавил Пилипсон.

Ранее японский журналист Кэн Кояма заявил, что Европе будет трудно пополнить запасы газа в 2023 году без поставок из России.

Как напомнил Кояма, в прошлом году в мире резко взлетели цены на энергоносители и возникли серьезные проблемы с поставками сырья. По мнению журналиста, обстановка в 2023 году также останется непредсказуемой.

В свою очередь, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал преувеличенными прогнозы о снижении доходов РФ на 300 миллионов евро в день из-за ведения потолка цен на российские нефтепродукты.

Он пояснил, что если Россия сократит экспорт нефтепродуктов, то из-за их дефицита вырастут мировые цены на нефть, что компенсирует падение доходов.

Европе будет затруднительно пополнять запасы газа зимой в 2024 году

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