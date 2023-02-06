Европе будет трудно пополнить запасы газа в 2023 году без российских поставок – СМИ

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Европе будет трудно пополнить запасы газа в 2023 году без поставок из России. Таким мнением поделился журналист Кэн Кояма в статье для японского издания Nihon Keizai.

Как напомнил Кояма, в прошлом году в мире резко взлетели цены на энергоносители и возникли серьезные проблемы с перебоями в поставках сырья. По мнению журналиста, обстановка в 2023 году также останется непредсказуемой.

Он отметил, что в будущем запасы газа будут истощаться и без российских поставок их будет трудно пополнить на следующую зиму.

По прогнозам журналиста, цены на нефтепродукты снова могут вырасти и потянуть за собой нефтяные котировки.

Ранее Минэнерго Венгрии сообщило, что после вступления 5 февраля в силу санкций на российские нефтепродукты Европу могут ожидать дефицит дизеля и рост цен на нефтепродукты.

В ведомстве подчеркнули, что российские источники обеспечивают половину потребности Евросоюза в дизеле. Из-за ограничений европейским странам приходится закупать нефть из дальних регионов, в том числе импортируя ее из Китая, Индии и с Ближнего Востока.

Немецкий новостной портал RND сообщал, что введение ценового потолка на российские нефтепродукты создает угрозу увеличения цен на дизель в Германии.

Эксперт из Института немецкой экономики Томас Паулс, в свою очередь, уточнил, что дизельное топливо на данный момент является дефицитным в мире. Если Евросоюз не будет приобретать топливо у России, тогда придется его закупать из Саудовской Аравии или других дальних стран, добавил специалист.

Эксперт оценил влияние потолка цен на российские нефтепродукты на экономику РФ

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