Экономист сообщил, когда россияне почувствуют рост ВВП

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Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов предположил, когда россияне ощутят улучшение экономической ситуации в РФ и рост ВВП. Об этом сообщает "Радио 1".

Эксперт заявил, что для четвертого квартала 2022 года был характерен растущий дефицит бюджета. Аналогичной напряженности можно ожидать и в первом квартале 2023 года.

"Какие-то положительные изменения мы, скорее всего, почувствуем после второго квартала текущего года", – допустил Ордов.

Экономист добавил, что в настоящее время экономическая ситуация в России отличается стабилизацией курса рубля на комфортном для бюджета и экспортеров уровне. Кроме того, не растет инфляция.

По мнению Ордова, речь не идет о пересмотре утвержденного на три года российского бюджета. При этом делать выводы по январю, который традиционно не самый активный месяц, экономист не советует.

Специалист также назвал влияние новых санкционных ограничений, в том числе потолка цен на энергоносители, следующей проверкой российской экономики на прочность.

Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал рост ВВП России на 0,3% в 2023 году и на 2,1% – в 2024 году. По оценкам экспертов, стоимость на нефть на мировом рынке сократится до 81 доллара за баррель.

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