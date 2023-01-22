Всемирный банк допустил дальнейшее замедление роста мировой экономики

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Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о продолжающемся замедлении роста мировой экономики в 2023–2024 годах, передает ТАСС.

"Речь идет о продолжительном замедлении. Это не совсем цикл, к которому мы привыкли в прошлом. Это связано с сохранением [высокого уровня] инфляции, нехваткой новых инвестиций", – заявил специалист.

Малпасс подтвердил, что в ближайшие два года не приходится рассчитывать на сильное восстановление экономики.

По словам президента Всемирного банка, необходимо выстраивать грамотную экономическую политику для государств, которым приходится сокращать расходы и расставлять приоритеты.

Ранее в январе президент России Владимир Путин заявил, что ВВП России по итогам 2022 года, по предварительным данным, снизился на 2,5%. Глава государства отметил, что ранее прогнозы сулили 20-процентное снижение российского ВВП.

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