16:08Экономика
Всемирный банк допустил дальнейшее замедление роста мировой экономики
Фото: depositphotos//ridofranz
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о продолжающемся замедлении роста мировой экономики в 2023–2024 годах, передает ТАСС.
"Речь идет о продолжительном замедлении. Это не совсем цикл, к которому мы привыкли в прошлом. Это связано с сохранением [высокого уровня] инфляции, нехваткой новых инвестиций", – заявил специалист.
Малпасс подтвердил, что в ближайшие два года не приходится рассчитывать на сильное восстановление экономики.
По словам президента Всемирного банка, необходимо выстраивать грамотную экономическую политику для государств, которым приходится сокращать расходы и расставлять приоритеты.
Ранее в январе президент России Владимир Путин заявил, что ВВП России по итогам 2022 года, по предварительным данным, снизился на 2,5%. Глава государства отметил, что ранее прогнозы сулили 20-процентное снижение российского ВВП.
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