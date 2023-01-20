Эксперт перечислил причины сокращения поставок российского газа через Украину в Европу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сокращение транзита газа РФ через Украину в европейские страны связано с низким спросом со стороны компаний Европы и высокой заполненностью газохранилищ, считает замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Кроме того, очень большие запасы остаются в подземных хранилищах, более 80% от номинальной мощности, что совершенно нехарактерно для этого времени года. И по-прежнему сохраняется стабильное предложение газа, прежде всего СПГ, в Европе", – отметил он.

Эксперт также отметил, что даже похолодание в Европе не оказало существенного влияния на поставки.

По его словам, средний объем поставок достиг исторического минимума.

"Если в декабре 2022 года средний объем поставок через Украину и "Турецкий поток" был 73 миллиона кубометров в сутки, то сейчас они упали до 52 миллионов, а в последние дни – даже ниже 50 миллионов, это, конечно, новый исторический минимум", – уточнил Белогорьев.

Ранее "Газпром" сообщил, что подтвержденный Украиной объем транзита российского газа в Европу 20 января составил 24,4 миллиона кубометров, сообщили в пресс-службе "Газпрома". Днем ранее объем был на уровне 25,1 миллиона кубических метров.

До этого стало известно, что "Газпром" сократил объем поставок газа в Европу через Украину на 23%.

По данным на начало января 2023 года, объем прокачки газа через Украину составлял 43,3 миллиона кубометров. Спустя неделю он снизился до 35,5 миллиона кубометров, еще позже – до 32,6 миллиона кубометров.



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