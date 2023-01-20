Инвестор дал прогноз по курсам валют на следующую неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В течение следующей недели российский рубль мало изменится по отношению к доллару и евро. Об этом в беседе с RT рассказал частный инвестор Федор Сидоров.

"Во-первых, рубль будет поддерживаться сравнительно стабильными котировками нефти. Во-вторых, ЦБ по-прежнему намерен совершать продажу юаней для компенсации дефицита бюджета, что также будет стимулировать рост рубля относительно иностранных валют", – сказал Сидоров.

Также инвестор отметил, что российский рубль останется на прежнем уровне из-за наступления налогового периода в стране. По его словам, компании-экспортеры будут перечислять налоги в бюджет.

Сидоров уточнил, что на следующей неделе можно ожидать стоимость доллара порядка 68–69 рублей, а евро – 75–75,5 рубля.

Ранее финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал, что курс биткоина может подняться до уровня 60–70 тысяч долларов. По его мнению, на рост биткоина может повлиять дальнейшая разбалансировка мировой финансовой системы и нарастание в ней рисков.

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