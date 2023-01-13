Инвестор спрогнозировал укрепление рубля на следующей неделе

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Курс рубля может укрепиться уже на следующей неделе благодаря возобновлению ЦБ РФ операций по покупке и продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Такой прогноз в беседе с RT дал инвестор Федор Сидоров.

"Эти интервенции поддержат курс рубля, который на следующей неделе может еще больше укрепиться – до уровня 66–66,5 рубля за доллар", – объяснил он.

Другой фактор укрепления российской валюты – наступление в конце января налогового периода. Компании-экспортеры начнут массово продавать иностранную валюту, спрос на рубль увеличится, что и поспособствует его подорожанию. Тогда уже не исключено и падение доллара до 65 рублей, подытожил Сидоров.

Ранее в пятницу курс доллара расчетами завтра на 07:05 составил 67,78 рубля. Евро вырос на 19 копеек, до 73,33 рубля.

Кроме того, стало известно, что Банк России намерен с 13 января возобновить операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации Минфином механизма бюджетного правила.



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