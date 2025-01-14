Глава МВД ФРГ заявила об угрозе от России на фоне поставок оружия ВСУ

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Угроза для Германии со стороны России возросла на фоне поставок Берлином оружия для Вооруженных сил Украины, считает министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Об этом сообщает RT.

Она отметила, что в настоящий момент Германия является самым крупным сторонником Украины. Из-за угрозы немецкие власти начали разговоры с компаниями об усилении защиты. В частности, беседы проходят с организациями оборонной промышленности.

По словам Фезер, обсуждаются риски, связанные с потенциальными нападениями на мирных жителей, киберугрозами, шпионскими операциями и саботажем.

Также сообщается, что в Германии проводится работа по расширению убежищ на случай нападения со стороны России.

Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус передал Украине первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155. Власти ФРГ планируют передать Киеву 54 таких САУ.

По данным производителей, САУ оснащена автоматизированным артиллерийским модулем AGM. Для цифрового управления артиллерийской системы достаточно экипажа, состоящего из водителя и командира.

Однако ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал инициативу, подразумевающую дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро. Свое решение он обосновал желанием не обременять новое правительство обязательствами.