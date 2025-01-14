ТАСС: взрывы прогремели в Киеве и Сумах на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов раздалась в Киеве и Сумах на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Последствия взрывов в данный момент не приводятся, местные власти также пока не комментировали произошедшее. В данный момент сирены воздушной тревоги звучат в девяти областях Украины, включая Киевскую, Сумскую, Харьковскую, Житомирскую и другие.

В начале января российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов и склады оружия украинских войск в 164 районах. Для этого были привлечены силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии, а также беспилотники. Удары также пришлись по скоплениям живой силы и техники противника.