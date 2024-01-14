14 января, 23:21Политика
В США заявили, что не наносили ударов по объектам хуситов в Йемене 14 января
Фото: AP Photo
Силы Вашингтона, а также коалиции не наносили ударов по территории Йемена в воскресенье, 14 января, сообщили в американском министерстве обороны.
"Сегодня не было ударов США или коалиции", – передает РИА Новости сообщение ведомства.
Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.
О новом ударе по Йемену стало известно в ночь на 13 января.
По данным СМИ, удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене снизили их наступательный потенциал не больше, чем на 30%. Отмечается, что большая часть вооружений хуситов базируется на мобильных платформах и может быть легко перемещена или спрятана.
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