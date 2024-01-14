Пентагон разозлился на Лондон из-за утечки данных об атаке по хуситам – СМИ

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Пентагон выразил недовольство тем, что власти Великобритании допустили утечку информации о предстоящей операции против хуситов в Йемене. Об этом со ссылкой на источники в военных кругах США сообщает газета The Daily Telegraph.

Согласно данным газеты, предполагалось, что вся информация об ударах будет распространена только по завершению операции. Однако, за несколько часов до начала операции, журналист газеты The Times Стивен Суинфорд сообщил о готовящихся ударах.

Британские дипломаты и политики пытаются выяснить, как произошла утечка. Несмотря на это, высокопоставленные чиновники в Лондоне настаивают, что утечка никоим образом не повлияла на ход операции.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

О новом ударе по Йемену стало известно в ночь на 13 января.

По данным СМИ, удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене снизили их наступательный потенциал не больше, чем на 30%. Отмечается, что большая часть вооружений хуситов базируется на мобильных платформах и может быть легко перемещена или спрятана.