Британия и США нанесут авиаудары по военным объектам хуситов в ближайшее время – СМИ

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Великобритания и США нанесут удары с воздуха по военным объектам мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене в ночь с 11 на 12 января. Об этом заявил журналист газеты The Times Стивен Суинфорд в соцсети X.

Согласно информации журналиста, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил о "неизбежном военном вмешательстве сегодня вечером" на встрече с членами британского кабмина.

Суинфорд также заявил, что о планах правительства были поставлены в известность спикер палаты общин британского парламента и лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам уже 130 раз с начала обострения ситуации в регионе. Он также сообщил, что с 19 ноября хуситы совершили 27 нападений на корабли в Красном море.