В Пентагоне назвали цель нового удара по Йемену

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Целью удара США по Йемену в ночь на 13 января стала радарная установка хуситов. Об этом со ссылкой на заявление командования Пентагона сообщает РИА Новости.

"В 3:45 по времени Саны (совпадает с московским. – прим. ред.) 13 января силы США нанесли удар против радарной установки хуситов в Йемене", – указано в заявлении командования.

Уточняется, что удар был нанесен ракетой Tomahawk, которую запустили с американского эсминца.

О новом ударе по Йемену стало известно в ночь на 13 января.

Незадолго до этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, говоря на Совбезе ООН об ударах США по объектам хуситов в Йемене, заявил, что Вашингтон не собирается останавливаться на достигнутом. Он отметил, что удары по территории Йемена нельзя оправдать правом на самооборону по статье 51 Устава ООН. Дипломат напомнил, что право на самооборону не может быть задействовано для обеспечения свободы судоходства.