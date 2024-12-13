Messaggero: президент Аргентины Хавьер Милей получил итальянское гражданство

Фото: ТАСС/AP/Matilde Campodonico

Президент Аргентины Хавьер Милей получил итальянское гражданство. Об этом со ссылкой на правительственные источники пишет итальянская газета Messaggero.

Согласно данным источников газеты, официально об этом будет объявлено в ходе визита аргентинского президента в Рим, где у него запланирована встреча с премьером Италии Джорджей Мелони.

В материале отмечается, что ранее Милей заявлял, что на три четверти является итальянцем. Он утверждал, что его дед из южной области Калабрия эмигрировал в Аргентину в начале 20-го века.

Ранее стало известно, что Испания приняла решение отозвать посла страны в Аргентине после слов Милея о жене испанского премьер-министра Педро Санчеса. Президент Аргентины, выступая на съезде испанской крайне правой партии Vox в Мадриде, упрекнул Санчеса в том, что тот не отреагировал мгновенно на обвинения в коррупции в отношении его жены. Милей также назвал супругу испанского премьер-министра "коррумпированной".