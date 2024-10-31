Милей уволил главу МИД Аргентины из-за голосования по Кубе в ООН

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Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку министра иностранных дел Диану Мондино из-за того, что та поддержала резолюцию Генассамблеи ООН, в которой призывалось к завершению торгово-экономического эмбарго США в отношении Кубы. Об этом пишет РИА Новости.

Милей ранее неоднократно заявлял, что считает приоритетными партнерами Аргентины либеральные демократии и страны Запада, в особенности США и Израиль. Его правительство также отказывалось от направления послов в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу.

Спустя некоторое время официальный представитель президента Мануэль Адорни сообщил, что новым главой МИД Аргентины стал посол страны в США Херардо Вертейн.

Милей победил на выборах в Аргентине 20 ноября прошлого года. Политик предложил ряд мер: долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США. Кроме того, он выступил против вступления страны в БРИКС.

Президент Аргентины также подготовил поправки к законам и нормативным актам, чтобы урегулировать ситуацию в экономике. По словам журналистов, аргентинские власти хотят сократить расходы на содержание правительства и уменьшить число министерств. Также в планах снизить энергетические и транспортные субсидии, а все инфраструктурные госпроекты, реализация которых еще не началась, заморозить.