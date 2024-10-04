Глава МИД Аргентины пообещала, что страна вернет себе Фолкленды

Фото: 123RF/kajicom

Аргентина намерена вернуть себе Фолклендские острова, сообщила глава МИД республики Диана Мондино. С таким заявлением дипломат выступила после решения Великобритании оставить за Маврикием суверенитет над архипелагом Чагос.

"Эта веха означает конец последней английской колонии в Африке. Мы приветствуем этот шаг. <...> Следуя по пути, который мы начали, с помощью конкретных действий, а не пустой риторики, мы собираемся восстановить полный суверенитет над нашими Мальвинскими островами", – сообщила она в соцсети X.

Ранее с призывом к Лондону вернуть Аргентине Фолкленды выступил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Власти Аргентины не раз просили Лондон о двухсторонних переговорах, которые помогли бы найти решение вопроса об островах. Страна хочет поддерживать зрелые отношения с Соединенным Королевством, подразумевающие диалог по всем вопросам.