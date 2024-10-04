Премьер Маврикия заявил о завершении деколонизации страны

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Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнат заявил, что деколонизация страны была завершена. Об этом сообщает РИА Новости.

Джагнат отметил, что завершение деколонизации произошло лишь спустя 56 лет после обретения независимости Маврикии.

Свое заявление министр сделал на фоне возвращения в состав государства архипелага Чагос со стороны Великобритании.

При этом Великобритания, согласно договору об уступке территорий, в течение 99 лет будет контролировать британско-американскую военную базу, расположенную на архипелаге. Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года.

Ранее стало известно, что французские власти приняли решение ввести войска на территорию Новой Каледонии. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь уточнил, что подкрепление местной полиции на фоне беспорядков запросил верховный комиссар на этой территории Луи Ле Фран.

Новая Каледония была колонизована Францией в 1853 году. Заморская автономия страны в юго-западной части Тихого океана обладает особым административно-территориальным статусом.