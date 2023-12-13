В Израиле заявили, что будущее Газы будет обсуждаться после достижения военных целей

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О будущем сектора Газа можно будет говорить только после того, как поставленные военные цели будут достигнуты, заявил официальный представитель израильского министерства иностранных дел Лиор Бен-Дор.

"В настоящее время мы сосредоточены на военной операции в Газе, а что касается разговоров о политическом и административном будущем сектора Газа, мы оставим это для следующего этапа, после достижения военных целей этой операции", – приводит Arab World Press его слова.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Согласно последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 18 608 человек, а количество пострадавших выросло до 50 594.

Генассамблея ООН утвердила резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников. За нее проголосовали 153 страны. Против высказались 10 государств, воздержались 23.



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