Только сильные люди ставят интересы своей страны превыше карьеры – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Только сильные люди ставят интересы своей страны превыше карьеры, и это правильный выбор, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на ее дискуссионной площадке "Будущее России".

По его словам, любая карьера завершится, а великая Россия останется. Так он отреагировал на рассказ российского гроссмейстера Сергея Карякина, который с начала спецоперации поддержал ее проведение, за что был дисквалифицирован на полгода Международной шахматной федерацией.

"Каждый из нас строит свою карьеру, мы все живые люди с амбициями, своими ценностями, представлениями, но в какой-то момент эта карьера может прийти в противоречие с интересами твоей страны. И тогда сильные люди выбирают свою страну, потому что любая карьера завершится, а наша страна, наша великая Россия – останется. Будем ее достойны", – передает ТАСС заявление Медведева.

По его мнению, слова шахматиста о том, что самое главное в том, что он остался со своей страной, очень важны, причем не только для выдающегося гроссмейстера, но и для любого человека.

Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам 2012 года и чемпионом мира по блицу 2016 года.

FIDE дисквалифицировала Карякина в марте прошлого года за поддержку спецоперации на Украине. Позднее организация также отклонила апелляцию россиянина.

В Кремле выразили сожаление в связи с решением FIDE. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спорт должен находиться вне политики.

Федерация шахмат России перейдет в Азию 28 февраля