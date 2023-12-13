Эксперт объяснил открытие российско-финляндской границы давлением ООН

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Давление со стороны международных правозащитных организаций стало одной из причин открытия Финляндией границы с Россией. Об этом рассказал аналитик Института международных исследований МГИМО Никита Липунов в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

В частности, на решение финских властей повлияло мнение Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также тот факт, что поток мигрантов, который заявлялся финнами как основная причина закрытия границ, действительно сократился.



По его мнению, недоверие к РФ в стране существовало всегда, но сейчас политические интересы вышли на первое место. В итоге меры, которые Финляндия вводит якобы для защиты национальной безопасности, наносят урон собственной экономике страны.

Тем не менее государству невыгодно идти на эскалацию, уверен эксперт. Однако нужно показывать "готовность обороняться", подчеркнул Липунов. Это станет причиной частого присутствия сил НАТО в регионе, заключил он.

Ранее стало известно, что отправление первого автобусного рейса из Санкт-Петербурга в Хельсинки после открытия КПП на российско-финской границе запланировано на 13 декабря.

22 ноября финская сторона решила закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" закрыты до 23 декабря. Позже Хельсинки закрыл последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" на границе с РФ 30 ноября.

12 декабря стало известно, что правительство Финляндии решило открыть два КПП на границе с Россией. До 14 января будут открыты КПП "Ваалимаа" и "Ниирала". При этом отмечается, что правительство снова закроет всю восточную границу, если миграция там продолжится.

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