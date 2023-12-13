Посол РФ в США назвал пустым визит Зеленского в Белый дом

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Прошедший визит Владимира Зеленского в Белый дом оказался пустым, у украинского президента не получилось никого убедить. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на диппредставителя РФ в США Анатолия Антонова.

Посол уточнил, что Зеленский не смог убедить Вашингтон в том, что безопасность Украины важнее безопасности США. По словам дипломата, Запад уже "устал от попрошайки из Киева".

Вместе с тем он указал на тот факт, что санкции в отношении Москвы и поставки оружия Украине представляют собой попытку "сделать хорошую мину при плохой игре".

"Зеленскому уже ничего не поможет. А вот американцы рискуют еще больше увязнуть в трясине украинского конфликта", – заявил Антонов.

Диппредставитель добавил, что поставленное Киеву вооружение на 200 миллионов долларов принесет лишь затягивание конфликта и страдания тысячам людей.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с Зеленским в Белом доме сообщил, что подписал указ о выделении нового пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Американский лидер вновь призвал конгресс согласовать выделение дополнительного финансирования на поддержку Киева.

Комментируя визит украинского президента, сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе "старым хламом". Он отметил, что граждане Штатов могли бы обсуждать безопасность своих границ, а вместо этого им приходится заниматься проблемами на Украине.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ