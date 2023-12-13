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13 декабря, 04:25

Политика

В Киеве и области объявлена воздушная тревога, в городе слышны сильные взрывы – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Andrew Kravchenko

Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, в столице Украины были слышны сильные взрывы. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"В Киеве – сильные взрывы. Тревогу включили уже после них", – указано в сообщении.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, сирены тревоги звучат в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

Утром 11 декабря украинские СМИ также сообщали о нескольких взрывах, которые были слышны в Киеве.

До этого серия взрывов была слышна в Снигиревке, которая находится в подконтрольном Киеву районе Херсонской области.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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