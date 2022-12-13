В ЛНР сообщили о перестрелке, которую украинские войска устроили между собой

Фото: AP/Roman Chop

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о перестрелке, которую устроили между собой военнослужащие украинской армии.

По его мнению, у подразделений могли возникнуть проблемы со связью. Он также предположил, что это могли быть разборки между бойцами ВСУ и наемниками.

"В районе населенного пункта Кременная зафиксирована артиллерийская и стрелковая перестрелка между украинскими позициями", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее Марочко сообщил, что украинские военнослужащие оказались под обстрелом собственной артиллерии, когда пытались продвинуться на сватовском направлении.

По его словам, ВСУ понесли значительные потери и вынуждены были вернуться на исходные позиции. Он предположил, что это случилось из-за плохой связи в этом районе или из-за несогласованности действий подразделений.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Три человека погибли во время обстрелов ВСУ в Донецке

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!