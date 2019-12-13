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Политика

09:44

Путин присвоил врио главы Приангарья Кобзеву звание генерал-полковника

политика власть общество

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Игорю Кобзеву, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области, присвоено звание генерал-полковника внутренней службы. Об этом информирует РИА Новости.

Специальное звание было присвоено Кобзеву президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий указ размещен в пятницу, 13 декабря, на интернет-портале правовой информации.

Ранее глава государства освободил с должности губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Позже на его пост был назначен врио главы региона Игорь Кобзев. Ранее он числился заместителем начальника МЧС России.

Сообщалось, что Левченко подал на отставку со своего поста накануне. Он возглавлял регион с 2015 года. Его полномочия истекали в 2020 году.

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