Россия следит за ситуацией вокруг арестованной в США Бутиной

13 декабря, 11:25
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Россия внимательно следит за ситуацией с арестованной в США россиянкой Марией Бутиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вновь требуем от Вашингтона соблюдения ее законных прав и скорейшего освобождения из тюрьмы", – цитирует Захарову ТАСС.
Дипломат добавила, что отношение американских властей к Бутиной "абсолютно недопустимое".
Марию Бутину задержали в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США и непосредственно в такой работе.
Ранее россиянка отрицала свою вину, однако затем согласилась признать себя виновной и пойти на сотрудничество со следствием.
По версии иностранных СМИ, задержанная согласилась предоставить информацию о гражданине США, с которым она вступила в сговор. Якобы этим человеком является политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон.
Также сообщается, что Бутина может предоставить следствию информацию, касающуюся россиянина, по указанию которого она действовала в США. Речь якобы идет об Александре Торшине, который в 2001–2015 годах был членом Совета Федерации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет официальных данных о намерении россиянки Марии Бутиной пойти на сделку с американским следствием.
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