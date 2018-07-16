Россиянку задержали в США по подозрению в шпионаже в пользу РФ

16 июля, 22:26
Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs
29-летнюю россиянку Марию Бутину задержали в США по подозрению в шпионаже в пользу РФ, сообщает министерство юстиции США.
Американская сторона считает, что она вступила в сговор для работы агентом иностранного государства без регистрации при правительстве США. Задержали Бутину 15 июля в Вашингтоне. Ее оставили под стражей до слушаний 18 июля. Россиянке грозит до пяти лет тюрьмы.
Согласно обвинению, с 2015 и как минимум до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом парламента РФ и затем стало высокопоставленным представителем в Центральном банке РФ. Сейчас оно находится под санкциями министерства финансов США. В американских СМИ предполагались, что Бутина связана с замглавы Банка России Александром Торшиным.
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