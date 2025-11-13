Власти Крыма предупредили о начале информационной атаки со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил в своем телеграм-канале о начале информационной атаки со стороны Украины.

По его словам, противник размещает фейки. В частности, украинская сторона пытается выдать штатную работу противовоздушной обороны (ПВО) России за прилеты и попадания. Однако Крючков назвал это ложной информацией.

Он также попросил местных жителей доверять только официальным источникам и соблюдать информационную гигиену. Вместе с тем советник главы республики напомнил про ответственность за съемку и публикацию работы систем ПВО.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией Черного моря были сбиты 4 украинских дрона. По его словам, БПЛА были уничтожены на значительном расстоянии от берега. По данным региональной спасательной службы, городские гражданские объекты не пострадали.

