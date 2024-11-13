Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Германия отплатила России "черной неблагодарностью", поставляя оружие Украине. Из него убивают тех, кто ранее помог стране объединиться, рассказала в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В марте 1990 года в Восточной Германии впервые состоялись свободные и многопартийные выборы парламента, на которых победили Христианские демократы. В августе заключили договор об объединении ГДР и ФРГ. Восточная Германия присоединилась к Западной в октябре.

Также в сентябре при участии ГДР, ФРГ, Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Франции и Великобритании был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии.

Захарова считает, что немцы должны знать о том, что СССР помогал объединению их народа. Сейчас же, поставляя Киеву оружие, Берлин способствует росту нацизма, неонацизма и фашизма на украинской территории, уточнила она.

Дипломат добавила, что Германия называет своими союзниками Францию и Великобританию, которые когда-то выступали против ее объединения.

Экс-премьер Британии Борис Джонсон продолжает "провоцировать и разжигать" и после своего ухода с поста, сказала ранее Захарова, комментируя слова Джонсона о возможной отправке британских военных на Украину.

Она считает, что Лондон блокирует любые попытки дипломатического урегулирования конфликта на Украине и открыто выступает против Москвы. По ее мнению, Британия уже давно ведет антироссийскую деятельность.

Представитель МИД РФ также предупреждала, что отправка зарубежных войск на территорию Украины приведет к прямому столкновению ядерных держав.