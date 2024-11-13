Захарова ответила на слова Джонсона об отправке войск на Украину

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает "провоцировать и разжигать" и после ухода со своего поста. Такими словам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Джонсона о возможной отправке британских войск на Украину, сообщает газета "Известия".

По словам Захаровой, Великобритания блокирует любые попытки по поиску дипломатических развязок украинского конфликта и вместо этого открыто выступает против России.

"Британия уже не первый год вовлечена в антироссийскую деятельность: соучастие в терактах, предоставление киевскому режиму данных для наводки ударов, направление сотрудников спецслужб для координации боевых и террористских акций против России, а также поставка вооружения", – подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее Захарова также предупреждала, что отправка иностранных войск на территорию Украины приведет к прямому столкновению ядерных держав. Тогда с призывом о размещении сил неядерного сдерживания на Украине выступал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.