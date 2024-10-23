Захарова заявила, что отправка западных войск Киеву приведет к столкновению ядерных держав

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Отправка иностранных войск на территорию Украины приведет к прямому столкновению ядерных держав. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню о размещении сил неядерного сдерживания на Украине.

"Практическая реализации этой затеи, вы знаете, к чему приведет, могу повторить для тех, кто, может быть, забыл. Она приведет к прямому столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями", – приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее Лекорню заявил, что Украине будут необходимы силы неядерного сдерживания, чтобы иметь возможность отразить якобы новую угрозу со стороны России. О какой именно угрозе может идти речь, министр не уточнил.

Между тем в Киеве допустили, что некоторые страны Североатлантического альянса могут ввести свои войска на Украину в случае оперативного прорыва российских бойцов. Такое мнение высказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков, добавив, что такая вероятность возможна, если нынешний темп отступления ВСУ сменится их массовым бегством.