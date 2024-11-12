Боррель пообещал Зеленскому закончить поставку 1 млн снарядов к концу года

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве пообещал закончить поставку обещанного ЕС миллиона снарядов до конца этого года, передает ТАСС.

Боррель объявил Зеленскому, что ЕС выполнит целевой показатель поставки миллиона снарядов к концу года. Таким образом, обещанные Евросоюзом боеприпасы Украина может получить с задержкой в 10 месяцев.

Решение о выделении Киеву миллиона снарядов от Евросоюза в течение года было принято еще в феврале 2023 года.

Ранее постпреды стран ЕС предварительно согласовали механизм выдачи кредитов Киеву на 35 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов. При этом окончательное утверждение требует согласования Европарламента.

Кроме того, Еврокомиссия также объявила о выделении и отправке на закупку оружия для Украины первого транша в 1,5 миллиарда евро, которые взяли с доходов от замороженных российских активов.

