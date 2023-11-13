США свернули часть работ по военной биологии после заявлений МО РФ – Кириллов

Фото: 123RF/mshmeljov

Соединенные Штаты свернули часть своих военных биологических исследований после заявлений Минобороны РФ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала "Россия 24".

Так он ответил на вопрос, как Штаты реагируют на его заявления о работах по военной биологии.

"Чаще всего они отмалчиваются. Иногда им дают указание не реагировать вообще. Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение", – подчеркнул Кириллов.

Он отметил, что Москва достучалась до многих стран, призвав задумываться, чем на самом деле занимается Пентагон на их территории. По словам начальника войск РХБЗ, на Украине было 46 биологических лабораторий, в связи с чем биологическая обстановка там сейчас непростая.

Ранее Кириллов заявил, что США ведут разработки в рамках наступательной биологической программы. По его словам, в биологических проектах ЦРУ участвует некоммерческая организация RAND, которая специализируется на политической проблематике.

Он подчеркнул, что эта организация с использованием возможностей искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак.

До этого глава российского министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что военно-биологическая деятельность США растет. Он подчеркнул, что для этих целей организована сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Корее.

Минобороны РФ обвинило США в подготовке новой пандемии