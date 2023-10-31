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Соединенные Штаты Америки ведут разработки в рамках наступательной биологической программы. Об этом свидетельствуют соответствующие документы американской некоммерческой организации RAND, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

"Участие в биологических проектах ЦРУ некоммерческой организации RAND, которая специализируется на политической проблематике, также вызывает ряд вопросов. Данная организация с использованием возможностей искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак", – заявил Кириллов.

Он подчеркнул, что данные исследования не соотносятся с обязательствами Штатов по нераспространению биологического оружия. Документы компании RAND подтверждают продолжающуюся в США программу по созданию биологического оружия.

По его словам, Вашингтон намерен увеличить масштабы данной программы. В марте текущего года США утвердили новую стратегию по биопроизводству. Согласно документам, определены долгосрочные цели по развитию биотехнологий и поиску их военного применения, заключил Кириллов.

Накануне глава российского министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что военно-биологическая деятельность США растет. Он подчеркнул, что для этих целей организована сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Корее.

Ранее Кириллов сообщал, что Соединенные Штаты и Украина преподносят проводимые военно-биологические исследования как сотрудничество в мирных целях, прикрываясь Конвенцией о биологическом оружии.

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