Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Каир

Фото: МЧС России

Первая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России прибыла в Каир. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель операции по эвакуации, советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов заявил, что первые 70 человек "в целости и сохранности добрались в оперативный штаб".

По словам Мартынова, оперативная группа МЧС останется в Египте до тех пор, пока из Газы не будут эвакуированы все изъявившие желание выехать россияне. Советник главы МЧС добавил, что 13 ноября члены оперативной группы ведомства вновь отправятся на КПП "Рафах" для эвакуации следующей группы россиян.

Ранее стало известно, что колонна с первыми 70 россиянами, эвакуированными из сектора Газа, отправилась в Каир.

Эвакуацию россиян из сектора Газа, где с 7 октября идут боевые действия с Израилем, организовали 12 ноября. Из 70 вывезенных с территории палестинского региона 38 – дети.

В МЧС ранее сообщали об организации совместно с российскими дипломатами работы по эвакуации мирного населения из сектора Газа. В ведомстве уточнили, что людям оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также предоставляют им питание и воду. В оперштабе им помогут оформить необходимые документы для дальнейшего перелета.

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