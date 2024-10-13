The Guardian: лидеры Британии, США, Франции и ФРГ не проведут встречу на следующей неделе

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Встреча лидеров Великобритании, США, Франции и ФРГ для обсуждения конфликта на Украине, скорее всего, не состоится в Германии на следующей неделе, пишет газета The Guardian.

По информации журнала Spiegel, глава Штатов Джо Байден планировал посетить ФРГ и провести переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем 18 октября.

Однако газета утверждает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, не станут приезжать на переговоры в Берлин в связи с сокращенной программой визита Байдена.

Ранее глава Америки принял решение отложить поездку в Германию и Анголу из-за урагана "Милтон". Также же решение принял госсекретарь США Энтони Блинкен.

Между тем ФРГ больше не располагает крупной техникой для передачи ее Украине. Согласно внутренним документам Минобороны ФРГ, все передачи крупной техники Киеву завершены. Таким образом на Украину больше не будут поставлять танки Leopard 2, БМП и танковые гаубицы.