Израильские военные объявили северный город Метула запретной зоной – СМИ

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Армия обороны Израиля объявила город Метула, который расположен на границе с Ливаном, запретной военной зоной. Об этом пишет Yedioth Ahronoth со ссылкой на городскую администрацию.

Отмечается, что жителям соседних населенных пунктов порекомендовали воздержаться от поездок в город и его окрестности. Местные власти находятся в постоянном контакте с военными. При этом пресс-служба армии о подобном решении официально не объявляла.

Между тем Евросоюз (ЕС) опасается ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа и готов содействовать усилиям ООН по ее нормализации, но считает правильным то, что Израиль предупредил население Газы и призвал к эвакуации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера.

На брифинге в Брюсселе он напомнил, что ЕС всегда говорил о праве Израиля на самооборону при соблюдении международного гуманитарного права и что первостепенное значение для обеих сторон имеет защита гражданского населения.

"Гражданское население должно быть предупреждено о любых планируемых военных операциях, людям должна быть предоставлена возможность покинуть эти районы, что и было сделано Израилем", – сообщил Мамер.

По его мнению, из-за тяжелых гуманитарных последствий стоит избегать подобных объявлений и массового перемещения гражданского населения, о чем говорит ООН. Однако ХАМАС не должен препятствовать людям выезжать и использовать их в качестве живого щита, иначе "это будет еще одно зверство ХАМАС", отметил он.

Добавляется, что ухудшение гуманитарной ситуации в Газе возможно в особенности из-за нехватки воды, питания, медикаментов, топлива и электричества. Евросоюз поддерживает призыв генсека ООН и готов поддержать усилия ООН, чтобы помочь в облегчении ситуации.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.

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