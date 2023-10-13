13 октября, 09:37Политика
Израиль выпустил две ракеты в направлении ливанского города Эн-Накура – СМИ
Фото: ТАСС/dpa/Marwan Naamani
Израильская система ПВО "Железный купол" выпустила две ракеты в направлении ливанского города Эн-Накура на юге страны. Об этом пишет Al Wataniya.
По данным агентства, израильские самолеты-разведчики также барражируют над городом. При этом информации о том, почему активировался "Железный купол", не приводится.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".
Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.
Глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.
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