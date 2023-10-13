В конгрессе США призвали быть готовыми к одновременным конфликтам с РФ и Китаем

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Американские ядерные силы плохо подготовлены к потенциальному конфликту с Россией и Китаем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад межпартийной комиссии конгресса США.

По словам законодателей, запланированная модернизация ядерных сил страны необходима в ситуации, когда атомные арсеналы сразу двух держав – РФ и КНР – окажутся на одинаковом с США уровне.

Авторы исследования считают все более вероятным ядерный конфликт с Москвой и Пекином. В связи с этим они предлагают уже сейчас принимать решения по поводу сил сдерживания, чтобы у Штатов была возможность дать ответ на "экзистенциальные" вызовы, которые ожидаются к 2027–2035 годам.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс на следующей неделе организует ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

До этого совет Госдумы поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о возможности отзыва ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

О возможности рассмотреть отзыв ратификации договора заявлял председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, подобная инициатива соответствует национальным интересам России. Он пояснил, что новые решения необходимы на фоне развязанной против РФ войны со стороны США и ЕС.



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